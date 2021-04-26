У МВС анонсували інвентаризацію недобудов
Міжвідомча робоча група з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об'єктів незавершеного житлового будівництва напрацювала постанову Кабміну, яка дозволить проводити інвентаризацію недобудов.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.
"Робоча група підготувала проєкт Постанови КМУ "Про проведення інвентаризації недобудов", наразі проєкт опрацьовується в Мінрегіоні та найближчим часом буде направлено до КМУ. Саме ця постанова виведе в законодавче поле питання того, як треба інвентаризувати незаконні забудови, щоб вони відображались у державному реєстрі", - заявив Геращенко.
За його словами, по об'єктах недобудов компанії "Укрбуду" була організована зустріч нового керівництва з корпорацією "Київміськбуд" з питання передачі в експлуатацію житлових комплексів.
"Що стосується недобудов компанії "Укрбуд", то ЖК "Деміївський квартал" та "Флагман" виявили бажання вивчити питання можливої добудови вказаних ЖК дві будівельні компанії.
З ними проведено зустрічі та надано первинну документацію для вивчення. Компанією "ДТЕК" для ЖК "Деміївський квартал" проведено попередні розрахунки вартості проєктів побудови електричної підстанції", - додав він.
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Економічна правда
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