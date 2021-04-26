Apple інвестує в США 430 мільярдів доларів за наступні 5 років

Компанія Apple заявила, що інвестує в США за наступні 5 років 430 млрд дол - це на 20% більше, ніж планувалось раніше.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія також перевиконає свій трирічний інвестиційний план 2018 року на 350 млрд дол.

Зазначається, що кошти, зокрема, спрямують на кампус нового покоління у Північній Кароліні та розвиток бездротових технологій 5G, а також - на датацентри, створення контенту для Apple TV і на розрахунки з американськими підрядниками.

Повідомляється, що кампус у Північній Кароліні обійдеться у понад 1 млрд дол та дозволить створити 3000 висококваліфікованих робочих місць.

Нагадаємо:

20 квітня компанія Apple анонсувала вихід ряду нових продуктів, в тому числі різнокольорові iMac, нові айпади і пульт від Apple TV.

Економічна правда