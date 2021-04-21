Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які новинки презентувала Apple

20 квітня компанія Apple анонсувала вихід ряду нових продуктів, в тому числі різнокольорові iMac, нові айпади і пульт від Apple TV.

Презентація нових продуктів Apple пройшла в онлайн-форматі.

Одним з головних анонсів стали комп'ютери iMac, які випустили в семи кольорах. У лінійці – синя, жовта, зелена, помаранчева, червона і фіолетова версії, а також класична срібляста.

Новий iMac зробили тоншим і компактнішим. Також у комп'ютера поліпшили систему охолодження: вона стала практично безшумною.

Комп'ютер отримав процесор Apple M1. У компанії стверджують, що модель на 85% швидше попередньої версії iMac в популярних додатках.

На презентації оголосили, що графічне ядро стало вдвічі швидшим, а обробка завдань машинного навчання – втричі швидша.

iMac оснащений 24-дюймовим екраном 4.5К Retina з підтримкою True Tone – ця технологія за допомогою багатоканальних датчиків регулює колірну температуру монітора. В результаті зображення виглядає максимально природним в умовах навколишнього середовища.

Роздільна здатність екрану – 11,3 млн пікселів, також є 1080p FaceTime-камера, 4 порти USB-С, три мікрофони з системою шумозаглушення для запису звуку в "студійній якості", шість динаміків, підтримка Dolby Atmos і об'ємного звуку.

У стандартній версії 8 ГБ оперативної пам'яті і SSD на 256 ГБ. Вартість – 1299 дол/1499 дол/1699 дол в залежності від комплектації та кольору.

Ще одна новинка – брелоки AirTags, які являють собою маячки для пошуку предметів в просторі.

Мітка-трекер буде доповнювати додаток "Локатор" (Find My iPhone). Брелок можна синхронізувати з iPhone і відстежувати його місце розташування, прикріпивши трекер до будь-якого предмету.

Окремо в Apple зазначили, що мітка не створена для відстеження людей. Вартість пристрою – 29 дол за штуку, набір з чотирьох штук обійдеться в 99 дол.

На заході також презентували новий колір iPhone 12 і iPhone 12 mini – фіолетовий.

Такі моделі з'являться в продажу з 30 квітня.

У нових планшетах iPad Pro також з'явиться процесор Apple M1. Ця модель на 50% швидша попереднього покоління iPad Pro, вона має 2 ТБ пам'яті і підтримує 5G.

Новий iPad також оснащений надширококутньою передньою 12-мегапіксельною камерою з функцією Central Stage. Завдяки їй, якщо людей в кадрі більше одного, iPad Pro розміщує їх на екрані оптимальним чином.

Новий iPad Pro з M1 обійдеться від 799 дол за версію на 11 дюймів, а ось версія на 12,9 дюймів буде коштувати вже від 1099 дол. У найкращій комплектації, але без аксесуарів – 2399 дол. Клавіатура – ще 350 дол, стилус - 129 дол.

На презентації показали в тому числі новий Apple TV 4K з чіпом A12 Bionic. Тепер власники iPhone отримали можливість калібрувати зображення Apple TV через камеру. Новий пульт Apple TV створили з великою сенсорною панеллю.

Бездротові миші Magic Mouse почнуть продавати в кольорах нових iMac. Це ж стосується тачпадів і Magic Keyboard.

Крім того, Apple вперше випустила модель клавіатури з підтримкою Touch ID. На ній передбачені кнопки "не турбувати", "блокування" і "емодзі".

Економічна правда