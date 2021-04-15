Народні депутати підтримали доступне розмитнення "євроблях"

Верховна Рада ухвалила закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які встановлюють пільговий період для розмитнення старих автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року.

За ухвалення відповідного законопроєкту проголосували 235 народних депутатів, пов'язаний з ним проєкт закону підтримали 237 нардепів.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, він розроблений "з метою врегулювання питання митного оформлення транспортних засобів, забезпечення дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення та транзиту, а також врахування інтересів всіх верств населення при вирішенні даного питання".

Зокрема, змінами до Податкового кодексу запропоновано встановити, що тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання ними чинності, базою оподаткування податком операцій з ввезення на митну територію України вживаних легкових автомобілів є сума акцизного податку, яка розраховується за формулою, прив'язаною до обсягу двигуна і віку авто.

При цьому до другого читання в законопроєкт було внесено поправку, згідно з якою дія цього пільгового режиму обмежена тільки транспортними засобами, з року випуску яких пройшло більше 5 років.

Крім того, виключені з дії пільгового режиму транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, а також мотоцикли.

Наприклад, для бензинового автомобіля віком від 5 до 9 років і обсягом двигуна 2000 куб см ставка акцизного податку становитиме 500 євро.

Розрахована за формулою максимальна ставка податку для дизельного автомобіля віком старше 15 років і обсягом двигуна 5000 куб см становитиме 2750 євро.

При цьому зазначений тимчасовий режим не поширюється на транспортні засоби, якщо вони не відповідають екологічним нормам "Євро-2" і вище або мають походження з країни-окупанта.

Змінами до Митного кодексу терміном на 180 днів при оформленні вживаних автомобілів, ввезених до 31 грудня 2020 року, їх власники звільняються від сплати ввізного мита.

Крім того, встановлюється тимчасовий спрощений порядок оформлення вживаних автомобілів, ввезених до 31 грудня 2020 року і які перебувають на території країни з порушенням правил режиму тимчасового ввезення або транзиту за умови добровільної сплати власником до держбюджету платежу в розмірі 500 неоподатковуваних податком мінімумів (8,5 тис грн).

Якщо власник такого авто не планує його оформляти, він може протягом півроку вивезти його закордон, попередньо сплативши до держбюджету ті ж 8,5 тис грн, що дозволить уникнути штрафів за таке порушення.

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Економічна правда