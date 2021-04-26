Через пандемію частка туризму у світовій економіці скоротилась удвічі

Внесок індустрії туризму у світовий ВВП у 2020 році через пандемію впав на 49,1% порівняно з 2019 роком.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC), підготовленому спільно з Oxford Economics.

Зазначається, що до пандемії сектор туризму і подорожей створював одне з чотирьох всіх нових робочих місць у світі, 10,6% всіх робочих місць (334 млн осіб) і 10,4% світового ВВП (9,2 трлн дол).

У звіті йдеться, що сектор туризму минулого року зазнав збитків майже на 4,5 трлн дол.

"У 2020 році в індустрії туризму було втрачено 62 млн робочих місць (-18,5%), унаслідок чого у галузі залишилося 272 млн робітників", - йдеться у звіті.

"Загроза втрати робочих місць зберігається, оскільки багато робочих місць наразі підтримуються державними програмами, які без повного відновлення індустрії туризму і подорожей можуть бути втрачені", - додали в WTTC.

Читайте також: Внутрішній туризм в Україні мав би рости: як змінилась галузь і куди зник "бюджетний" мандрівник

Економічна правда