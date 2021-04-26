Honda до 2040 року повністю перейде на випуск електромобілів

Honda Motor Co. до 2040 року повністю перейде на виробництво електромобілів.

Про це на прес-конференції заявив гендиректор компанії Тошіхіро Мібе, передає Bloomberg.

Зазначається, що протягом наступних 6 років Honda інвестує близько 5 трлн єн (46 млрд дол) в електрифікацію, у тому числі в дослідження та розробки, "незалежно від коливань доходів від продажів".

"Таким чином, Honda намагається не відставати від глобальної гонки електромобілів.

Зокрема, Jaguar Land Rover пообіцяв повністю перейти на виробництво електромобілів до 2025 року, а Volvo - до 2030 року", - пише агентство.

"Це буде важка боротьба", - заявив гендиректор Honda, додавши, що продажі електромобілів Honda становлять менше 1% від загального обсягу в Японії.

Серед цілей автовиробника - до 2030 року 40% продажів в Північній Америці та Китаї складатимуть електромобілі, до 2035 року кількість зросте до 80%, а до 2040 року - до 100%.

Honda розраховує досягти маржі операційного прибутку в 7% навіть при переході на електромобілі.

Нагадаємо:

Через 3-4 роки електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами, йдеться в доповіді дослідницької організації BloombergNEF.

Економічна правда