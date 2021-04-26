Курс гривні зміцнився до долара та євро
Понеділок, 26 квітня 2021, 09:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 26 квітня на рівні 27,90 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,67 грн (на 23 квітня – 33,81 гривні).
Нагадуємо:
23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,87 - 27,89 гривні.
23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,92 - 27,94 гривні.
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