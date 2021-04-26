Курс гривні зміцнився до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 26 квітня на рівні 27,90 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,67 грн (на 23 квітня – 33,81 гривні).