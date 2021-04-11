Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ

Упродовж першого кварталу 2021 року потреба у видатках за лікарняними листками та на страхові виплати потерпілим на виробництві і їх родинам щомісяця перевищувала обсяг надходжень від частки ЄСВ до бюджету Фонду соціального страхування.

Про це повідомили у прес-релізі фонду.

Так, у січні надійшло на 0,624 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні лікарняних, декретних і страхових виплат за той же місяць. У лютому на 0,119 млрд грн менше, у березні на 0,178 млрд.

Також у фонді зазначили, що крім профільних витрат також не вистачає коштів на десятки видів медичних і соціальних послуг, реабілітаційне лікування працюючих, адмінвидатки тощо.

"Попри системне зменшення упродовж декількох років частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ, загалом майже на 5%, Фонд у повному обсязі забезпечує страховий захист понад 12 млн застрахованих осіб і понад 200 тисяч потерпілих та їх родин", - йдеться у заяві.

Однак, у зв’язку з тим, що темпи росту видатків, зокрема на матеріальне забезпечення, значно перевищують темпи росту надходжень внесків страхувальників, виникають затримки в строках фінансування лікарняних.

Нагадуємо:

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування має солідарний принцип – щомісяця кожна застрахована особа сплачує, або за неї сплачується роботодавцем єдиний внесок (ЄСВ). Обсяг єдиного внеску розподіляється між Фондом соціального страхування України, Пенсійним фондом і Фондом соцстрахування на випадок безробіття відповідно до визначених Урядом пропорцій.

Так, до бюджету ФССУ сплачується частка ЄСВ у розмірі 9,5727% від загального обсягу сплаченого єдиного внеску.