Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж 2020 року – НБУ

У літні місяці 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме мінімуми аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку.

"Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа", – йдеться в звіті.

За підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до торішньої завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.

"Однак тарифи на опалення і гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не корегувалися в 2020 році, незважаючи на подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці", – йдеться в документі.

Зазначимо, що в червні 2020 року вартість газу для населення становила 2,74 грн за кубометр, в липні – 2,97 грн, в серпні – близько 4,5 грн.

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Економічна правда