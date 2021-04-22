Передані на приватизацію підприємства Укроборонпрому припинили діяльність до 2015 року

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном "Укроборонпром" Фонду держмайна на приватизацію, виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері була зупинена до 2015 року, ще два не беруть участь у держоборонному замовленні.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

Зокрема, до 2010 року через брак державного замовлення були змушені зупинити виробництво 4 підприємства, а саме: Завод "Квант" (у 1998 році), Запорізький автомобільний ремонтний завод (у 2005 році), Рівненський автомобільний ремонтний завод (у 2009 році) та Український радіотехнічний інститут (у 2005 році).

Протягом 2010-13 років ще 8 підприємств припинили активну економічну діяльність: 171 Чернігівський ремонтний завод, Вінницький авіаційний завод — "ВІАЗ", Івано-Франківський котельно-зварювальний завод, Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння, Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання, Науково-дослідний інститут "Буран".

Протягом 2014-15 років роботу припинили також Спеціальне конструкторське бюро "Молнія", ДП "Укроборонлізинг" та Центральне конструкторське бюро "Ізумруд".

Ще два підприємства, завод "Судмаш" м. Херсон та ДП "Укроборонресурси", не беруть участь у виконанні державного оборонного замовлення.

Генеральний директор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підтвердив, що головним завданням концерну є якісне і своєчасне забезпечення ЗСУ озброєнням та військовою технікою. Тому на приватизацію передані лише ті підприємства, що роками не виконували свої прямі функції чи взагалі не функціонували.

"Кілька місяців тому ми звернулись до правоохоронних органів з проханням провести аналіз і перевірку можливого порушення законодавства в попередні періоди та доведення підприємств до їх банкрутства. І ми очікуємо дієву реакцію правоохоронців", – наголосив Гусєв.

"Йдеться про приватизацію лише тих активів, які не потрібні державі для виконання безпекових або соціальних функцій. Хочу наголосити, що всі передані нам підприємства перебувають у зупиненому стані, а також мають проблеми: борги, арештоване майно тощо", - заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Нагадуємо:

На виконання рішення уряду "Укроборонпром" передав до Фонду держмайна 15 держпідприємств і корпоративні права ще 2 акціонерних товариств, які втратили своє значення для обороноздатності країни.