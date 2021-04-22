Влада планує збільшити податок за продаж понад двох квартир за рік

Наразі в уряді обговорюється законопроєкт, яким, між іншим, пропонують збільшити ставку податку на доходи фізосіб від продажу понад двох об’єктів нерухомості за рік.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Наразі при продажі понад як одного об’єкту нерухомості (житлового будинку, квартири, їхньої частини, окремих кімнат, садового будинку або землі, на якій вони розташовані) протягом одного року продавець сплачує 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Цю ставку планують зберегти, коли йдеться про укладення другого за рік договору з купівлі-продажу нерухомості. Однак, із кожної наступної угоди необхідно буде сплачувати стандартний ПДФО – 18%.

Крім того обговорюється зниження вартості автомобіля для сплати транспортного податку. Наразі транспортний податок застосовується до автомобілів вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних заробітних плат), або 80 тис дол.

Та за ухвалення змін його сплачуватимуть з авто вартістю більше 1,2 млн грн (200 мінімальних заробітних плат), або 42,8 тис дол. Якщо вартість автомобіля більше цієї суми – щорічно, протягом п’яти років, доведеться сплачувати по 25 тис грн.

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Економічна правда