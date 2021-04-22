"Укргазвидобування" придбало газоносну ділянку на Харківщині за 120 мільйонів 

Державна служба геології та надр на електронному аукціоні продала "Укргазвидобуванню" за 120 млн гривень спецдозвіл на користування надрами Юліївського родовища (Золочівського блоку), що на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба "Української енергетичної біржі", через майданчик якої був придбаний лот.

Як наголошується, аукціон відбувся 21 квітня через систему Прозорро.Продажі.

"Стартова ціна лота сягала 58,7 млн гривень. Переможною стала пропозиція у понад 120,6 млн гривень. Тобто вартість зросла більше, ніж на 205%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, власник спецдозволу зможе 20 років видобувати на ділянці природний газ, конденсат та супутні корисні компоненти, такі як етан, пропан, бутан, гелій.

Голова біржового комітету "Української енергетичної біржі" Олексій Дубовський відзначив, що переможцем аукціону стало АТ "Укргазвидобування".

Загалом у системі Прозорро.Продажі відбулося понад 150 успішних аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами, які принесли бюджету понад 1,6 млрд гривень. Понад 70% цього напрямку торгів за рівнем доходу відбувається на майданчику УЕБ.

Державна компанія АТ "Укргазвидобування" є дочірнім підприємством "Нафтогазу".

Нагадуємо:

Держгеонадр видала 4 спецдозволи на право користування Балаклійською, Іванівською, Бузівською і Берестянською нафтогазовими ділянками для Укргазвидобування, у компанії планують розпочати видобування газу вже наступного року.

Економічна правда