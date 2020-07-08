Звільнений керівник Одеської митниці просить суд поновити його на посаді

Михайло Грібанов просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді керівника Одеської митниці Держмитслужби.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Відповідачем зазначена – Державна митна служба, третіми особами – Одеська митниця Держмитслужби та Міністерство фінансів", - йдеться у повідомленні.

У позові, зокрема, Грібанов просить визнати протиправним і скасувати наказ ДМС від 22 травня 2020 року про його звільнення, а також - поновити його на посаді керівника Одеської митниці.

Наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо:

15 травня Мінфін заявив про звільнення керівників восьми митниць. Глава Одеської митниці отримав попередження про звільнення. Тоді міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що звільнення є наслідком неефективності роботи.

Через кілька днів в Держмитслужбі заявили, що звільнених керівників перевели на інші посади, замість них призначили нових людей, а конкурс пообіцяли провести після карантину.

Економічна правда