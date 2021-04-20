Мінекономіки затвердило граничний обсяг експорту соняшникової олії. У ЄБА – проти

Мінекономіки та асоціація "Укроліяпром" підписали меморандум, у рамках якого узгодили граничні обсяги експорту соняшникової олії на 2020/2021 маркетинговий рік, які становлять 5 380 тис тонн. У ЄБА закликали "не повторювати помилки, які були допущені у минулому".

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Впродовж останніх тижнів ми вели активний діалог з виробниками та експортерами олії. Були різні думки, але в результаті ми вийшли на консенсусне рішення, яке задовольняє усі сторони.

Визначений оптимальний об'єм експорту олії, з одного боку, заспокоїть внутрішній ринок і наших споживачів. З іншого боку, погоджений граничний обсяг жодним чином не вплине на наші міжнародні зобов'язання і ми збережемо статус лідера на світовому ринку експортерів такої продукції", - заявив міністр Ігор Петрашко.

За даними Держмитслужби, за 7 місяців поточного маркетингового року на зовнішні ринки поставлено 3 520 тис тонн соняшникової олії.

"Щодо балансових показників, то у 2020/2021 МР виробництво передбачається на рівні 5 920 тис тонн. До підписання меморандуму з учасниками ринку експорт оцінювався у 5 520 тис тонн. Внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні складає 400 тис тонн", - йдеться у повідомленні.

"Ми за цивілізовані правила гри. Підписання меморандуму зніме виниклу напругу як на внутрішньому ринку, так і стане важливим сигналом для міжнародних партнерів України", - розповів генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

Водночас у Європейській Бізнес Асоціації напередодні заявили, що стурбовані можливим запровадженням обмежень експорту олії соняшникової та закликали "не повторювати помилки, які були допущені у минулому".

"Введення квот на експорт соняшникової олії матиме критично негативний вплив на олійну галузь України.

Так, варто нагадати, що протягом шести років з 2006 по 2011 роки в Україні декілька разів вводилися обмеження на експорт зернових - шляхом запровадження квот. Таке запровадження обмежень мало вкрай негативні наслідки як для аграрної галузі, так і для іміджу країни на міжнародній арені.

Рейтинг України як сприятливого середовища для ведення бізнесу та надійного постачальника зерна на світові ринки суттєво погіршився у зв'язку із запровадженням відповідних обмежувальних заходів. До того ж, обмеження експорту спричинили значні збитки власне аграрній галузі. Зокрема, за оцінками представників бізнес-спільноти, втрати доходів аграрних виробників від запровадження експортних квот у 2010/11 маркетинговому році коливаються від 1,9 до 2,6 млрд доларів", - йдеться у позиції ЄБА.

"Варто зауважити, що проєкт порядку, який наразі розглядається, на жаль, передбачає використання механізмів, які вже застосовувалися в минулому та були неефективними в аграрному секторі. Відповідно, Україна ризикує дати негативний сигнал для міжнародної спільноти та інвесторів в цій частині.

В наявній ситуації введення квот у будь-якому розмірі на олію соняшникову не відповідає національному законодавству та міжнародним зобов'язанням України в рамках СОТ. Зокрема, стаття 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачає, що "втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених цим Законом, в тому числі, і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови, гірші від встановлених в цьому Законі, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється".

При цьому, випадки, в яких може вводитися ліцензування (квотування) експорту, обумовлені в абзаці 7 статті 16 Закону про ЗЕД. Наразі ситуація на ринку олії соняшникової не потрапляє ні під один з критеріїв, зазначених у Законі про ЗЕД", - додали в асоціації.

У ЄБА додають, що, оскільки внутрішнє споживання олії соняшникової становить менше 10% від загального обсягу виробництва, відповідно, немає ризику як виробничої безпеки, так і порушення рівноваги щодо цього товару на внутрішньому ринку.

"Державна політика в даному секторі та її наслідки мають бути ретельно проаналізовані та спрямовані на розвиток сектору на довгостроковий період. Тож бізнес закликає уряд не допустити запровадження будь-яких обмежувальних заходів експорту соняшникової олії", - підкреслили в ЄБА.

Економічна правда