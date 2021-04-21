Google увійшов до топ-25 найбільших платників податків в Україні

ТОВ "Гугл" посіло 24 місце в списку найбільших компаній за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік в Україні.

Про це пише журнал "Рейтинг" з посиланням на вісник Державної податкової служби.

Право опублікувати загальну суму сплачених податків журнал не отримав, але "Гугл" розташовується між ТОВ "Епіцентр К" з 2,87 млрд грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" з 2,6 млрд грн сплачених податків.

У 2019 році "пошуковик" обіймав 75 місце в списку.

На перших трьох місцях рейтингу розташувалися "Укрнафта", "Укргазвидобування" і "Нафтогаз України" з 45,8 млрд грн, 28,5 млрд грн і 18,8 млрд грн сплачених платежів відповідно.

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