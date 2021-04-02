У першому кварталі український експорт до Британії зріс на 38% – посол

У першому кварталі 2021 року експорт України до Великої Британії зріс на 38%, IT-послуги перевищують традиційні експортні групи.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

"За перший квартал цього року - я не знаю, чи це результат підписання Угоди (про стратегічне партнерство і ЗВТ - ред.), чи зусиль нашого бізнесу, чи навіть роботи посольства, але наш експорт до Великої Британії зріс на 38%.

Якщо ми підемо до кінця року цими темпами, Британія перетвориться на одного з основних наших партнерів", - розповів Пристайко.

За його словами, Сполучене Королівство вже зараз входить до 5 найбільших cпоживачів наших послуг і є третім інвестором в економіку України.

"Найважливіше - що ми не йдемо традиційними шляхами, а вивчаємо можливість розвитку взаємодії у найновітніших секторах, таких як FinTec, IТ тощо.

Наша взаємодія в експорті, наприклад, у сфері ІТ, зараз більша, ніж у чотирьох традиційних групах, таких як метал, сільськогосподарська продукція, олія.. Я вважаю, що це той тренд, який Україні треба постійно підживлювати і підтримувати", - додав посол.

Нагадаємо:

16 грудня 2020 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №0083 про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Британією, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

У першому кварталі 2021 року товарообіг України виріс на 12,13% порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 28,83 млрд дол.