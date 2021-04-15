Уряд виділив 6,5 мільярдів на закупівлю вакцин, зменшивши видатки на медгарантії

Кабмін 14 квітня ухвалив постанову, якою виділив МОЗ додатково 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин за рахунок зменшення обсягу видатків за програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на цю ж суму.

Про це йдеться у постанові № 338, опублікованій на Урядовому порталі.

"Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 6 500 000 тис гривень шляхом:

1) зменшення обсягу видатків за програмою 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на суму 6 500 000 тис гривень;

2) збільшення обсягу видатків за програмою 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" у сумі 6 500 000 тис гривень", - йдеться у постанові.

Міністерству фінансів доручили протягом трьох місяців запропонувати джерела компенсації коштів, вилучених за програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення".

Нагадаємо:

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що МОЗ просить додатково 6,5 млрд грн на вакцинацію.

Пояснюючи рішення щодо виділення 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин, він заявив, що цю суму вирішили перевести з четвертого кварталу Програми медичних гарантій тимчасово.

"Ще пів року тому, під час формування держбюджету, ми наполягали закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті нам виділили лише 4 млрд грн, за які ми вже придбали препарати.

Сьогодні, щоб проплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібно 6,5 млрд грн. Щоб не вносити зміни до держбюджету і не втрачати час, ми вирішили тимчасово перевести цю суму з четвертого кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин. Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом 3 місяців має зобов'язання повернути відповідну суму назад.

Не варто розводити паніку й піддаватися на політичні провокації", - написав Степанов у Facebook.

Економічна правда