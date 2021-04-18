У першому кварталі видатки виконані на 91,7%: такий рівень найбільший за останні 4 роки
Видатки бюджету за 1 квартал профінансовані на 91,7%, або на 254 мільярдів, такий рівень фінансування за січень-березень є найбільшим за останні 4 роки у відсотковому вимірі.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки у своєму telegram.
Недофінансовано видатків за перший квартал на 23 млрд грн, аналітики пояснюють це кількома причинами: досі не ухвалено 69 паспортів бюджетних програм та декілька порядків використання коштів, тому видатки за цими програмами не могли початись.
Нагадуємо:
Від початку року держбюджет за загальним та спеціальним фондами перевиконано на 5,7% з показником у 251,5 млрд грн, проте видатки за перший квартал недовиконали на 8,3%.
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