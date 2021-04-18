У Twitter стався збій
Неділя, 18 квітня 2021, 12:39
У соцмережі Twitter стався збій, який вплинув на доступ до платформи.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Twitter.
За даними сервісу DownDetector, який відстежує збої на сайтах, про проблеми з Twitter повідомили близько 40 тисяч користувачів. Неполадки були зафіксовані в США і Європі.
"Твіти можуть не завантажуватися для деяких з вас. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми, і ви скоро повернетесь до графіку", - заявили в Twitter.
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