"Укрзалізниця" оновила список рейсів на Великодні свята і додала кількість поїздів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У повідомленні зазначається, що попит на перевезення в період великодніх та травневих свят продовжує зростати, тому, задля безпеки пасажирів, було прийняте рішення додати поїзди на популярні рейси заздалегідь.

"Це забезпечить більш рівномірний розподіл пасажиропотоку, щоб в потягах було можливо зберігати соціальну дистанцію та пасажири на вокзалах були розмежовані в часі й менше перетинались", - пояснюється в УЗ.

Так, кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята до різних регіонів України збільшена. Зокрема, свій перший рейс після перейменування здійснить "Бойківський експрес" до Славська.

На травневі свята будуть курсувати наступні поїзди:

№29/30 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода — 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня.

№124/123 Київ – Костянтинівка. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 10 травня. З Костянтинівки — 1, 4, 8, 11 травня.

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська — 1, 3 та 9 травня.

№209/210 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси — 1 та 3 травня.

№239/240 - 207/208 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода — 1, 4, 8, 10 травня.

№242/241 - 210/212 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси — 9 травня.

№211/212 Харків – Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова — 1, 4, 8, 10 травня.

№232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ. З Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська — 1 та 9 травня.

№243/244 Київ – Рахів. З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова — 30 квітня, 4, 8 та 10 травня.

№254/253 Київ – Маріуполь. З Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя — 1, 4 та 10 травня.

№251/252 Харків – Миколаїв. З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва — 30 квітня та 10 травня.

№298/297 Миколаїв – Київ. З Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва — 30 квітня, 5, 7, 11 травня.

№745/746 "Бойківський експрес" Київ – Славсько. Рейси 1 та 4 травня туди і зворотно.

№774/773 Київ – Шостка. З Києва та Шостки вирушає 4, 10 травня.

№779/780 Суми – Вінниця. Із Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 та 10 травня.

№781/782 Черкаси – Київ. З Черкас та Києва вирушає 4, 10 травня.

Продаж квитків на зазначені рейси відкривається з 17 квітня.

Нагадаємо:

УЗ планує на травневі свята запустити 11 додаткових потягів до Закарпаття.