УЗ планує на травневі свята запустити 11 додаткових потягів до Закарпаття
"Укрзалізниця" планує на Великодні і травневі свята запустити 11 додаткових потягів у Закарпатську область.
Про це на брифінгу заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає "Інтерфакс-Україна".
"Очікуються травневі, Великодні свята, тому хочу анонсувати, що ми запускатимемо додаткові 11 потягів у Закарпаття", - зазначив Юрик.
Очільник УЗ нагадав, що нещодавно в області було скасовано режим "червоної" зони епідемічної небезпеки та відновлено рейси потягів далекого сполучення, та "наразі 12 потягів сполучають Україну з Закарпаттям".
Нагадаємо:
Закарпатська область, яка перебувала в "червоній" зоні, наразі віднесена до "жовтої", таким чином в Україні станом на 12 квітня уже три "жовті" зони.
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