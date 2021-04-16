Бізнес вперше з 2020 року поліпшив оцінку економічного зростання – опитування НБУ

Оцінки бізнесу щодо економічного зростання поліпшилися вперше з І кварталу 2020 року – індекс ділових очікувань НБУ повернувся до позитивного значення 108,4%.

Про це Про це свідчать результати опитування керівників компаній НБУ у I кварталі 2021 року.

"Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво", – пояснили у Нацбанку.

Наразі бізнес очікує зростання обсягів виробництва протягом наступних 12 місяців – баланс відповідей зріс до 5.6% проти -24.4% у IV кварталі 2020 року.

Також очікується нижча інфляція: у I кварталі очікувана річна інфляція становила 7.7% порівняно з 7.9% у попередньому кварталі. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 29.15 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 29.68 грн/дол. США).

Зазначається, що суттєво поліпшилися оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 12.7% (у ІV кварталі 2020 року – 1.3%). Найвищі очікування – у підприємств сільського господарства (25.5%).

Бізнес очікує збільшення обсягів реалізації своєї продукції, зокрема й на зовнішньому ринку. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки, крім енерго- та водопостачання. Баланс відповідей – 18.0% проти 7.1% у ІV кварталі 2020 року. Поліпшилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар до 11.7% (проти 3.8% у ІV кварталі), на будроботи – до 1.4%. Крім того, очікується зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 10.4% з 7.0% у ІV кварталі 2020 року.

Бізнес пом’якшив свої очікування щодо зменшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив "мінус" 1.9% (у попередньому кварталі – "мінус" 9.9%). 62.9% планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців.

Зросла частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, – до 8.7% з 6.9%. Головними перешкодами для залучення нових кредитів респонденти назвали високі ставки (55.9% опитаних) та надмірні вимоги до застави (40.9%).

Економічна правда