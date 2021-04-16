Всі розділи
Укр / Рус

НБУ визначив курс гривні на 19 квітня

П'ятниця, 16 квітня 2021, 19:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 квітня на рівні 27,98 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,53 грн (на 16 квітня – 33,46 гривні).

Нагадуємо:

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,96 - 27,98 гривні.

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку ослабла 16 квітня 2021, 17:25
Курс гривні до долара та євро зміцнився 15 квітня 2021, 19:20
Курс валют на 15 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 15 квітня 2021, 11:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!