Регулятор другий тиждень поспіль утримується від інтервенцій на міжбанку
Нацбанк цього тижня (12 – 16 квітня) не купував і не продавав валюту на міжбанку.
Про це свідчать дані регулятора.
Минулого тижня (5 – 9 квітня) операцій з купівли або продажу валюти НБУ також не здійснював.
Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку 290,5 млн дол, продав - 70 млн дол.
Минулого року НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.
Нагадуємо:
Нацбанк цього тижня (5-9 квітня) не купував і не продавав валюту на міжбанку.
Регулятор впродовж тижня 29 березня – 2 квітня продав на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів.
Нацбанк цього тижня (22-26 березня) не купував і не продавав валюту на міжбанку.
15-19 березня регулятор на міжбанку викупив 30,5 мільйонів доларів, водночас операцій з продажу не здійснював.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua