Регулятор другий тиждень поспіль утримується від інтервенцій на міжбанку

Нацбанк цього тижня (12 – 16 квітня) не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Про це свідчать дані регулятора.

Минулого тижня (5 – 9 квітня) операцій з купівли або продажу валюти НБУ також не здійснював.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку 290,5 млн дол, продав - 70 млн дол.

Минулого року НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк цього тижня (5-9 квітня) не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Регулятор впродовж тижня 29 березня – 2 квітня продав на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів.

Нацбанк цього тижня (22-26 березня) не купував і не продавав валюту на міжбанку.

15-19 березня регулятор на міжбанку викупив 30,5 мільйонів доларів, водночас операцій з продажу не здійснював.

Економічна правда