У Приватбанку і Ощадбанку відреагували на відкриття АМКУ справи щодо еквайрингу

У Приватбанку та Ощадбанку заявили, що на сьогодні не отримували документів від АМКУ про початок розгляду справи щодо послуг еквайрингу.

Про це йдеться в офіційних коментарях банків щодо заяви АМКУ про початок розгляду справи за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу.

"Приватбанк надає послуги своїм клієнтам виключно в рамках правового поля і нормативних вимог, в тому числі, і щодо вартості своїх послуг.

Ринок безготівкових платежів в Україні є високо конкурентним, на ньому представлено більшість банківських установ, і торговельні підприємства можуть вибирати послуги еквайрингу, виходячи не тільки з вартості послуги, а й безлічі інших чинників - якості обслуговування, рівня сервісу і підтримки", - заявили у прес-службі.

"На сьогоднішній день банк не отримував жодних документів від Антимонопольного комітету України про початок розгляду справи щодо послуг еквайрингу.

Банк впевнений у своїй правовій позиції і вживає всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів", - додали у банку.

Доповнено.

"Наразі Ощадбанк не отримав документів щодо відкриття з боку АМКУ справи стосовно розміру комісії за еквайринг, і тому не може коментувати її деталі", - заявили в Ощадбанку.

У банку додали, що ціноутворення на ці та інші послуги банку відбулось без жодного порушення чинного законодавства.

"На ринку еквайрингових послуг представлено багато гравців: різних фінансових установ як державної, так і приватної форм власності, з вітчизняним та іноземним капіталом.

Після отримання всіх належних документів Ощадбанк неодмінно буде доводити свою правоту у всіх можливих інстанціях", - зазначає держбанк.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справ проти АТ КБ "Приватбанк" та АТ "Ощадбанк" – підозрює банки у встановленні завищеної комісії за еквайринґ.

Економічна правда