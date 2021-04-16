Уряд став ближче до угоди щодо концесії в порту "Чорноморськ"

Завершилися роботи над попереднім техніко-економічним обґрунтуванням (пре-ТЕО) щодо проєкту концесії двох терміналів та поромного комплексу у порту "Чорноморськ", Мінінфраструктури готується до укладання договору для підготовки ТЕО.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Наступним кроком є підготовка концептуальної записки проєкту. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, це може тривати близько місяця. Посадовець сподівається, що записка буде фіналізована протягом квітня.

"Мінінфраструктури спільно з Адміністрацією морських портів України готується до укладення тристороннього договору з міжнародною фінансовою організацією для підготовки ТЕО і проекту конкурсної документації. Також ЄБРР та IFC погодилися найближчим часом розпочати процедуру відбору радників для розробки ТЕО та конкурсної документації щодо обох концесійних проектів", – додав він.

Проєкти концесії першого та контейнерного терміналів, а також поромного комплексу порту входять до переліку пріоритетних інвестиційних проектів до 2023 року. Зазначається, що після аналізу та затвердження концептуальної записки Мінінфраструктури прийматиме рішення щодо доцільності підготовки ТЕО з подальшим підписанням тристоронньої угоди з МФО.

Передбачається, що внаслідок успішного здійснення обох концесійних проектів в порту Чорноморськ буде залучено близько 150 млн доларів інвестицій.

Нагадуємо:

20 серпня було оголошено старт концесійного проєкту в порту Чорноморська.

Можливістю взяти у концесію ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" цікавляться потенційні інвестори з Азербайджану, Грузії, Туреччини, Болгарії і Норвегії.

Економічна правда