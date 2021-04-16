Уряд став ближче до угоди щодо концесії в порту "Чорноморськ"
Завершилися роботи над попереднім техніко-економічним обґрунтуванням (пре-ТЕО) щодо проєкту концесії двох терміналів та поромного комплексу у порту "Чорноморськ", Мінінфраструктури готується до укладання договору для підготовки ТЕО.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Наступним кроком є підготовка концептуальної записки проєкту. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, це може тривати близько місяця. Посадовець сподівається, що записка буде фіналізована протягом квітня.
"Мінінфраструктури спільно з Адміністрацією морських портів України готується до укладення тристороннього договору з міжнародною фінансовою організацією для підготовки ТЕО і проекту конкурсної документації. Також ЄБРР та IFC погодилися найближчим часом розпочати процедуру відбору радників для розробки ТЕО та конкурсної документації щодо обох концесійних проектів", – додав він.
Проєкти концесії першого та контейнерного терміналів, а також поромного комплексу порту входять до переліку пріоритетних інвестиційних проектів до 2023 року. Зазначається, що після аналізу та затвердження концептуальної записки Мінінфраструктури прийматиме рішення щодо доцільності підготовки ТЕО з подальшим підписанням тристоронньої угоди з МФО.
Передбачається, що внаслідок успішного здійснення обох концесійних проектів в порту Чорноморськ буде залучено близько 150 млн доларів інвестицій.
Нагадуємо:
20 серпня було оголошено старт концесійного проєкту в порту Чорноморська.
Можливістю взяти у концесію ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" цікавляться потенційні інвестори з Азербайджану, Грузії, Туреччини, Болгарії і Норвегії.
Економічна правда
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