Економіка Китаю за перший квартал зросла на рекордні 18,3%

ВВП Китаю за перший квартал 2021 року зріс на 18,3% проти першого кварталу 2020 року – це найбільше зростання щонайменше з 1992 року.

Про це повідомляє BBC.

Водночас, важливо розуміти, що таке зростання є викривленим відносно "звичайної" ситуації, адже базою порівняння слугує період, коли Китай знаходився на суворому локдауні. У цей період минулоріч економіка країни скоротилася на 6,8%

Китай почав відслідковувати квартальні дані лише у 1992 році, показник першого кварталу є найвищим зафіксованим відтоді. Проте зазначається, що цей результат залишився нижчим за очікування економістів, які очікували близько 18,5-19% зростання ВВП.

Промисловість впродовж березня зросла на 14,1%, а роздрібна торгівля – на 34,2%. Інвестиції в інфраструктуру зросли на 2,3%, а рівень безробіття становив 5,3% наприкінці березня.

Нагадуємо:

ВВП Китаю минулоріч зріс на 2,3%, країна може стати єдиною у світі з великою економікою, якій вдалося зрости у кризовий 2020 рік.

Економічна правда