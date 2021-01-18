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Попри пандемію економіка Китаю зросла на 2,3% минулоріч

Понеділок, 18 січня 2021, 14:41
 

ВВП Китаю минулоріч зріс на 2,3%, країна може стати єдиною у світі з великою економікою, якій вдалося зрости у кризовий 2020 рік.

Про це повідомляє BBC.

Так, економіка Китаю уповільнилася до найнижчих темпів за останні 40 років. Проте досі вона залишається єдиною країною з великою економікою, що зросла у 2020 році.

Попри локдауни та боротьбу з коронавірусом ВВП країни зріс на 2,3% у порівнянні до минулого року. За останню чверть 2020 року зростання становило 6,5%.

Головна економістка аналітичного відділу видання the Economist Ю Су зазначає, що спалахи вірусу у західній частині Китаю можуть спричинити тимчасові коливання для економіки країни. Та у цілому, дані ВВП показують, що вона "майже нормалізувалася".

Для порівняння, у першій чверті минулого року економіка країни впала на 6,8%.

Також зазначається, що наприкінці року, через спалахи вірусу в інших регіонах світу, значно зріс попит на китайський експорт. Попит на товари разом із інвестиціями з боку влади змогли разом відновити економіку після рівнів початку 2020 року.

Нагадаємо:

Китай швидше відновлюється від пандемії і може стати першою економікою світу вже 2028 році, на 5 років раніше ніж очікувалося, обігнавши при цьому США.

Економічна правда

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Китай коронавірус ВВП

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