Google профінансує закупівлю 250 тисяч вакцин для країн, що розвиваються
Компанія Google оголосила, що профінансує закупівлю 250 тис вакцин від коронавірусу у країнах з низьким і середнім рівнем доходів.
Про це повідомляється у блозі компанії.
Зазначається, що кошти спрямують альянсу GAVI - партнерству приватних і урядових організацій, яке прагне збільшити доступність вакцин в бідних країнах.
Крім цього, Google додатково виділить 250 млн дол у вигляді безкоштовної реклами, щоб поширювати точну інформацію про вакцини.
"Компанія надасть таку можливість урядам, співтовариствам і організаціям, в тому числі ВООЗ. Всього на ці цілі Google вже виділив 800 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У Міжнародному валютному фонді вважають, що більші витрати на вакцинацію населення є найшвидшим шляхом до відновлення державних фінансів попри збільшення світового боргу у 2021 році.
Економічна правда
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