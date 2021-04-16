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Google профінансує закупівлю 250 тисяч вакцин для країн, що розвиваються

П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:55

 

Компанія Google оголосила, що профінансує закупівлю 250 тис вакцин від коронавірусу у країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що кошти спрямують альянсу GAVI - партнерству приватних і урядових організацій, яке прагне збільшити доступність вакцин в бідних країнах.

Крім цього, Google додатково виділить 250 млн дол у вигляді безкоштовної реклами, щоб поширювати точну інформацію про вакцини.

"Компанія надасть таку можливість урядам, співтовариствам і організаціям, в тому числі ВООЗ. Всього на ці цілі Google вже виділив 800 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Міжнародному валютному фонді вважають, що більші витрати на вакцинацію населення є найшвидшим шляхом до відновлення державних фінансів попри збільшення світового боргу у 2021 році.

Економічна правда

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Google вакцина коронавірус

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