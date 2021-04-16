Закони про реструктуризацію валютних кредитів передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони №4475 про валютні кредити, який містить норму про їхню примусову реструктуризацію, та №4398 про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізосіб, закони направили на підпис президенту.

Про це повідомляється на сайті Ради.

"Закон, який вирішує питання кредитів в іноземній валюті (№4475), встановлює порядок та умови проведення реструктуризації зобов’язань за договорами про споживчий кредит, наданими в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає внесення доповнень до ЗУ "Про споживче кредитування", зокрема:

поширити норми Закону на усі споживчі кредити, надані у іноземній валюті, за якими грошові зобов’язання, виражені в іноземній валюті, повністю не погашено;

провести обов’язкову реструктуризацію на визначених законом умовах;

здійснити реструктуризацію за середнім значенням курсу між офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Нацбанком на день проведення реструктуризації, та офіційним курсом гривні, встановленим Нацбанком на дату надання кредиту;

за наслідками реструктуризації перерахувати усі грошові зобов’язання у гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день реструктуризації;

визначити виключний перелік зобов’язань, які покладаються на позичальника за результатами проведення реструктуризації.

Водночас закон щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті (№4398) передбачає обов’язкову реструктуризацію заборгованості фізичної особи за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника.

Документ передбачає, що:

реструктуризація починається на підставі заяви позичальника;

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забов’язаний не пізніше ніж за 30 днів до публікації оголошення про відкриті торги запропонувати позичальникові погасити заборгованість на суму за оціночну вартість активу;

за рішенням господарського суду боржник може виплачувати мінімальну суму щомісячного виконання плану реструктуризації, яка не може бути меншою за половину мінімальної заробітної плати, встановленої на день ухвалення такого рішення. Таке право матиме боржник у разі недостатності доходів для виконання умов реструктуризації, котрий мешкає в обтяженій іпотекою квартирі, площею не більше 60 кв. м. або 13,65 кв. м на кожного члена сім'ї, чи обтяженому іпотекою будинку, площа якого не перевищує 120 кв. м.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті".

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Економічна правда