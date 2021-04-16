Українська енергосистема стала ближче до інтеграції з європейською – Рада ухвалила закон

На позачерговому засіданні 15 квітня Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт, яким оператор "Укренерго" може отримати необхідну для інтеграції України до євроенергомережі сертифікацію, а також забороняється імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" та голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Документ підтримали 296 депутатів.

Відтак, Укренерго отримала змогу подати до НКРЕКП документи для сертифікації як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator). Вона є обов’язковою передумовою інтеграції об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E.

У компанії зауважили, що до другого читання в законопроєкт №3364-1 (д) створили можливості впровадження спільних аукціонів на розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів. Це значно спростить експорт/імпорт електроенергії до/з Європи, пояснили в Укренерго, та створить конкурентні умови між виробниками та імпортерами електроенергії. Як наслідок – утворення справедливої ринкової ціни на неї.

Крім того, цей закон вводить обмеження/заборону імпорту електроенергії із РФ та Республіки Білорусь, зауважив голова профільного комітету Андрій Герус. Як він пояснив, це пов’язано з закінченням опалювального сезону та зростанням запасів вугілля на складах ТЕС.

Також закон вводить обов'язок генеруючих компаній, які знаходяться у комунальній власності, продавати електроенергію виключно через конкурентні аукціони.

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 3364-1-д, який дозволяє сертифікувати НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (independent system operator).

Економічна правда