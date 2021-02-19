Рада прийняла за основу законпроєкт про сертифікацію "Укренерго"

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 3364-1-д, який дозволяє сертифікувати НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (independent system operator).

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Це ще один крок, який наближує Україну до інтеграції об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E.

Укренерго вітає це рішення та виказує вдячність за плідну співпрацю Комітету Ради з питань енергетики та ЖКП, а також всім народним депутатам - представникам фракцій та парламентських груп, які підтримали цю законодавчу ініціативу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сертифікація ОСП - підтвердження його діяльності за європейськими стандартами та є однією з основних передумов для переходу на синхронну роботу української енергосистеми з європейською.

В "Укренерго" пояснили, що діючий ЗУ "Про ринок електричної енергії" передбачає сертифікацію оператора системи передачі лише за моделлю OU (ownership unbundling), відповідно до якої магістральні мережі мають знаходитися у його власності.

"Однак, в Україні мережа електропередачі знаходиться у державній власності і не може належати юридичній особі, навіть, якщо та на 100% належить державі, як НЕК "Укренерго". Зміни, які вносяться законопроєктом 3364-1-д, дадуть можливість сертифікувати Укренерго за моделлю ISO, та залишити право власності на мережу за державою та при цьому бути системним оператором європейського зразка", - додали в НЕК.

Повідомляється, що після ухвалення законопроєкту в цілому "Укренерго" отримає можливість подати до НКРЕКП необхідний пакет документів для сертифікації компанії в якості незалежного оператора системи передачі, відповідно до ЗУ "Про ринок електричної енергії" та директиви ЕС 2009/72, імплементація якої входить до міжнародних зобов'язань України.

Економічна правда