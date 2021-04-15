"АрселорМіттал Кривий Ріг" інвестує 1 мільярд доларів в екомодернізацію

Міністр економіки Ігор Петрашко і гендиректор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо підписали Меморандум для реалізації нових інвестиційних проєктів - компанія планує інвестувати близько 1 млрд дол в нові проєкти з екомодернізації та розвитку виробництва.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Нова інвестиційна програма "АрселорМіттал Кривий Ріг" "Сталевий мільярд" зосередиться на зниженні впливу виробництва на довкілля, сталому розвитку підприємства та впровадженні принципів циркулярної економіки: ощадливого та повторного використання ресурсів і переробки відходів виробництва", - йдеться у повідомленні.

"АрселорМіттал - великий інвестор у нашу економіку, експортер та роботодавець. Сьогодні ми досягли домовленості про те, що компанія суттєво збільшить обсяг інвестицій в Україну, а також впровадить сучасні та екологічні технології виробництва в металургії, що є однією зі стратегічних галузей економіки.

Ми очікуємо поступового відновлення інвестиційної активності в країні після кризового 2020 року, і співпраця з найбільшим світовим виробником сталі послугує потужним сигналом інвесторам про те, що час інвестувати в Україну настав", - заявив Петрашко.

Гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо зазначив, що компанія за 15 років роботи в Україні вклала понад 5 мільярдів доларів у розвиток виробництва, і зараз пропонує нову програму "Сталевий мільярд", згідно з якою близько 1 млрд доларів буде інвестовано в екомодернізацію.

"Ми продовжуємо впроваджувати великі інвестпроєкти та поступово йдемо до трансформації "АрселорМіттал Кривий Ріг" у сучасне європейське виробництво.

"Сталевий мільярд" - це наша нова програма для України, яка профінансує впровадження технологій "зеленої металургії" та проєкти із зменшення вуглецевого впливу. Це повною мірою відповідає стратегії Групи АрселорМіттал з досягнення вуглецевої нейтральності.

Ініціативи, які ми підтверджуємо Меморандумом, є прогресивним кроком в українській промисловості. Розраховуємо на сприяння та всебічну підтримку держави на цьому шляху", - додав він.

"АрселорМіттал" є найбільшим іноземним інвестором та лідером металургійної промисловості України. Щорічно "АрселорМіттал Кривий Ріг" виробляє близько 6 мільйонів тонн сталі, понад 80% своєї продукції експортує. Підприємство забезпечує роботою більше 29 тисяч українців.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що співробітники СБУ повернулися на комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" та планують продовжити слідчі дії у зв'язку із ухилянням від сплати податків і заниженні рентних платежів в 2015-2019 рр. Компанія відкидає звинувачення, називаючи підхід регуляторів до бізнесу "очевидно вибірковим".

Голова СБУ Іван Баканов раніше заявив, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" з держбюджету отримує більше, ніж платить у бюджет податків. У компанії це заперечили.

Економічна правда