Глава СБУ заявив, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" отримує з бюджету більше, ніж платить. Компанія спростовує

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" з держбюджету отримує більше, ніж платить у бюджет податків. У компанії це заперечили.

Про це Баканов заявив під час виступу на нараді з питань дотримання вимог законодавства в сфері екології в Офісі генпрокурора, передає Укрінформ.

"Під час роботи над кримінальним провадженням ми аналізували кількість податків, які "Арселор" платить і які відшкодовує держбюджету.

Ця інформація ще потребує перевірки, але попередньо "АрселорМіттал" з державного бюджету отримує більше, ніж сплачує до державного бюджету", - сказав голова СБУ.

За його словами, у ході порушеної кримінальної справи було встановлено, що "АрселорМіттал" занизив платежі за користування надрами на більш ніж 2 млрд грн.

Він також розповів, що діяльність підприємства негативно впливає на здоров'я жителів Кривого Рогу. Зокрема, на рак хворіють родичі голови СБУ, його сусід, однокласники і однокурсники.

"Не можу згадати зі свого оточення сім'ї, яких би не торкнулося це супутнє захворювання", - сказав Баканов.

Водночас в "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що "висловлювання Івана Баканова про сплату підприємством податків не відповідають дійсності".

"Компанія вже направила голові СБУ офіційний лист з коректною інформацією про сплату податків і зборів за останні 6 років. Керівництво підприємства сподівається, що опубліковані ЗМІ заяви є результатом некоректного інформування керівника СБУ його підлеглими", - йдеться у позиції компанії.

"Як і всі інші експортери, "АрселорМіттал Кривий Ріг" використовує передбачений законодавством механізм відшкодування ПДВ. Підприємство зверталося за відшкодуванням виключно власних коштів, які були витрачені на сплату ПДВ до держбюджету при імпорті товарів, а також ПДВ, сплаченого вітчизняним постачальникам товарів, робіт, послуг.

Повернення ПДВ не передбачає додаткових витрат бюджету, а є відшкодуванням надмірно сплачених компанією власних коштів. Цей показник розраховується як різниця між податковими зобов'язаннями та сумою ПДВ, фактично сплаченого митним органам і внутрішнім постачальникам.



Якщо цей податок сплачено з надлишком, держава повертає кошти у встановлені законом терміни. Всі українські підприємства, які сплатили ПДВ наперед, фактично профінансували державу, надали своєрідний податковий кредит", - додали в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У компанії додали, що держава досі розраховується з "АрселорМіттал Кривий Ріг" за заборгованостями, що виникли через несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість до 2015 року. Сума боргу наразі становить близько 100 млн грн.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що співробітники СБУ повернулися на комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" та планують продовжити слідчі дії у зв'язку із ухилянням від сплати податків і заниженні рентних платежів в 2015-2019 рр. Компанія відкидає звинувачення, називаючи підхід регуляторів до бізнесу "очевидно вибірковим".

Економічна правда