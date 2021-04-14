Гривня повернулася до зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 квітня на рівні 27,98 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,48 грн (на 14 квітня – 33,32 гривні).

Нагадуємо:

14 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

14 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

Економічна правда