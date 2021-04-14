Гривня повернулася до зміцнення
Середа, 14 квітня 2021, 19:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 квітня на рівні 27,98 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,48 грн (на 14 квітня – 33,32 гривні).
Нагадуємо:
14 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.
14 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.
Економічна правда
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