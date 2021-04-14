Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

14 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,89 - 27,91 гривні;

Євро – 33,34 - 33,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,84 – 28,02 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,95 гривні, євро - 33,23 - 33,33 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 14 квітня на рівні 28,02 гривні.

14 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.

Економічна правда