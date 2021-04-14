Кабмін посилив вимоги при наданні житлових субсидій
Середа, 14 квітня 2021, 18:50
Кабмін прийняв проєкт постанови, яким посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню.
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні 14 квітня, передає прес-служба Мінфіну.
Зокрема, документом пропонується:
- переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;
- скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;
- посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.
"Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків та здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у держбюджеті Міністерству соціальної політики на надання житлових субсидій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У березні прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій.
Економічна правда
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