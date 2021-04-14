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Вищий антикорсуд продовжив досудове розслідування у справі ВіЕйБі банку

Середа, 14 квітня 2021, 18:22
 

Вищий антикорупційний суд 14 квітня скасував постанову Національного антикорупційного бюро щодо зупинення досудового розслідування у справі ВіЕйБі банку.

Про це повідомляє пресслужба ВАКСу, запис засідання.

"У середу, 14 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила об’єднані скарги захисників підозрюваних та скасувала постанову детектива НАБУ від 5 березня 2021 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 5 листопада 2014 року про заволодіння коштами стабілізаційного кредиту для одного із українських банків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Справа стосується списання з рахунку ВіЕйБі банку у листопаді 2014 року 39,5 млн доларів, видані Нацбанком як стабілізаційний кредит у жовтні того ж року.

Нагадуємо:

У Національному антикорупційному бюро заявили, що Печерський райсуд міста Києва вдруге незаконно втрутився в розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання 1,2 млрд грн кредиту НБУ, наданого "ВіЕйБі Банку".

Ексвласника банку Олега Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

Також Бахматюка підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

В листопаді 2020 року Офіс Генерального прокурора відмовився підписувати запит до Австрії щодо екстрадиції колишнього власника VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка.

Економічна правда

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суд ВіЕйБі Банк Бахматюк

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