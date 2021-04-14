Кабмін підтримав отримання Україною 255 мільйонів євро від Німеччини

Уряд 14 квітня на засіданні підтримав законопроект ратифікації угоди між Кабміном та урядом Німеччини про фінансове співробітництво, яким передбачається кредитна лінія у 215 млн євро та гранти на суму 40 млн євро – рішення згодом розгляне парламент.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Угода між Кабінетом Міністрів та урядом Німеччини була укладена 17 грудня 2020 року. Це – рамкова угода, що забезпечить прискорення укладення окремих угод та договорів, домовленості щодо підготовки та фінансування яких було досягнуто під час міжурядових перемовин протягом 2011-2019 років.

Угодою визначено узагальнений перелік інвестиційних проектів у сфері енергетики, інфраструктури, підприємництва тощо, грантів для їх супроводу інвестиційних проектів та окремих грантів, які спрямовуватимуться на фінансування в сфері освіти та розвитку місцевого самоврядування.

Угодою передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів терміном на 30 років (зокрема 10 років пільгового періоду) обсягом до 214,6 млн євро.

Крім того передбачається надання до 40 млн євро на безоплатній та безповоротній основі у формі грантів. З них 30,5 млн євро буде спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні.

Нагадуємо:

Україна та Німеччина підписали угоду, яка передбачає надання Україні до 214,6 млн євро кредитних коштів, які спрямують на реалізацію інвестиційних проєктів, у тому числі для підтримки муніципалітетів.

Економічна правда