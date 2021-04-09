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У березні до мережі 4G підключили понад 116 тисяч користувачів

П'ятниця, 9 квітня 2021, 18:01
 

Протягом березня оператори мобільного зв’язку розширили мережі 4G, вперше підключили понад 400 міст і сіл – це 116,3 тисячі користувачів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Загалом з липня 2020 вже понад 8,4 млн українців отримали переваги: або ж доступ до швидкісного мобільного інтернету, або змогу обирати оператора – постачальника послуг", – зазначили у відомстві.

У березні мобільні оператори розширили мережі 4G у 1644 населених пунктах. До високошвидкісного мобільного інтернету вперше підключили понад 400 міст і сіл, а переваги відчули 116,3 тис. користувачів.

Загалом в Україні 23 133 міст та сіл вже мають 4G. 

Мінцифра планує, що за 2 роки 90% населення країни матиме високошвидкісний мобільний інтернет. З цією метою у липні 2020 року стартував проєкт LTE900. Він передбачає, що оператори обмінюються "низькими" радіочастотами і так розширюють своє покриття. 

4G з'явиться у населених пунктах, де проживає понад 2000 осіб, а також на автодорогах. В рамках проєкту також вперше отримали доступ до мобільного інтернету 2,2 млн людей.

Економічна правда

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4G мобільний зв'язок інтернет

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