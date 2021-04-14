На відновлення євроколії від Ужгорода до Чопа планують витратити 5 мільйонів

Кабмін затвердив порядок використання коштів для відновлення колії європейського зразка від Чопу до Ужгорода, загальний розмір проєкту - 5 млн грн.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Це дозволить зробити в Ужгороді пересадковий вузол з українських колій на європейські.

Така колія на Закарпатті була демонтована в 1991 році, а тому дуже символічно, що на тридцятий рік незалежності ми починаємо її відновлення і Україна стане ближчою до Європи в прямому сенсі цього слова", - написав прем'єр.

Відповідно до порядку використання коштів, головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури.

Одержувачем бюджетних коштів є АТ "Укрзалізниця".

"Бюджетні кошти спрямовуються на виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка завширшки 1435 мілімертів від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород", - йдеться у документі.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що євроколію шириною 1,435 метра почнуть відновлювати у 2021 році, вона вестиме від Ужгорода до станції Чоп на кордоні.

Економічна правда