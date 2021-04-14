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На Закарпатті планують з 1 червня відновити внутрішнє авіасполучення

Середа, 14 квітня 2021, 13:50
 

У Закарпатській області планують відновити внутрішнє авіасполучення - з 1 червня планують запустити регулярні рейси Київ-Ужгород-Київ тричі на тиждень.

Про це заявив нардеп від "Слуги Народу", голова Закарпатської обласної організації партії Микола Тищенко.

"Ми нарешті домовилися з компанією Windrose і відновлюємо внутрішні пасажирські авіаперевезення на Закарпатті. Ми робили все, аби Ужгородський аеропорт міг прийняти перших пасажирів. Це реальний крок, який ми здійснили разом за проєктом "Мандруй Україною", - сказав Тищенко.

За його словами, з 1 червня планують запустити регулярні рейси Київ-Ужгород-Київ тричі на тиждень.

Нардеп додав, що це сприятиме туристичному та економічному розвитку регіону.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 17 березня схвалив угоду між Україною та Словаччиною щодо використання частини словацького повітряного простору у міжнародному аеропорту "Ужгород" – відтак роботу летовища відновлять найближчим часом.

Економічна правжа

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