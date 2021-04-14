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Курс валют на 14 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 14 квітня 2021, 10:57
 

14 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,00 - 28,02 гривні;

Євро – 33,50 - 33,52 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,91 – 28,12 гривні. Євро купують по 33,17 гривні, продають по 33,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,96 - 28,04 гривні, євро - 33,29 - 33,42 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 14 квітня на рівні 28,02 гривні.

13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.

Економічна правда

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