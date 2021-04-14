Рада підтримала об’єднання Укрфінжитла та Держіпотеки за основу

Верховна Рада на засіданні 13 квітня підтримала за основу законопроєкт 5308, яким на виконання програми "Доступної іпотеки" Державну іпотечну установу (ДІУ) приєднають до Української фінансової житлової компанії та випустять держоблігацій на 20 млрд грн.

Про це йдеться на сайті Ради.

Одним із завдань законопроєкту автори вказують створення необхідних умов для належної реалізації ініційованої президентом програми "Доступної іпотеки". Для цього ДІУ хочуть приєднати до створеного Мінфіном у 2019 році Укрфінжитла.

Укрфінжитло забезпечує функціонування ринку іпотечного кредитування та впроваджує фінансово-кредитні механізми забезпечення українців житлом.

Водночас, з 2004 року діє Держіпотека, основним завданням якої визначено рефінансування іпотечних кредиторів (банків тощо), зокрема й за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.

У пояснювальній записці зазначається, що ДІУ постраждала внаслідок банківської кризи 2014 – 2015 років, і з 2015 року "були практично призупинені операції з рефінансування іпотечних та надання фінансових кредитів".

Так, нардепи пропонують об’єднати ДІУ та Укрфінжитло. Для цього пропонується внести зміни до держбюджету та випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 мільярдів гривень.

Згодом на випущені облігації у держвласність будуть придбані акції додаткової емісії "Укрфінжитла". У зв’язку з цим граничний обсяг держборгу, закладеного у бюджет на 2021 рік, хочуть збільшити на 20 мільярдів гривень.

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Нагадуємо:

Наступного тижня (12-16 квітня) Верховна рада розгляне законопроекти про введення адміністративного штрафу за порушення самоізоляції, лікарняних виплат, реструктурування споживчих кредитів та об’єднання Державної іпотечної установи і "Української фінансової житлової компанії".

Економічна правда