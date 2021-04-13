За 2 тижні банки видали "теплих кредитів" на 84 мільйони
За два тижні роботи програми "теплих кредитів" у цьому році більше 2 тис сімей залучили майже 84 млн грн кредитів.
Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
"Якщо у перший тиждень роботи програми у ц.р. сім’ї отримали майже 33 млнгрн кредитів, то у другий тиждень - вже 50 млн гривень.
Всього банки видали 83,8 млнгрн "теплих кредитів", з яких: 82 млн грн - на енергоефективні заходи у приватних будинках; 1,8 млн грн - на твердопаливні котли.
"Теплі кредити" для індивідуальних домогосподарств надають Ощадбанк та Укргазбанк.
Нагадаємо:
Держенергоефективності та банки-партнери - Ощадбанк і Укргазбанк - підписали договори про взаємодію для реалізації держпрограми "теплих кредитів" для населення у 2021 році.
У перший тиждень роботи програми "теплих кредитів" у цьому році нею скористались 797 сімей - вони отримали майже 33 млн грн кредитів на енергоефективні заходи.
Економічна правда
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