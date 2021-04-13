Тиждень транспортного локдауну обійшовся киянам в 3 мільйони доларів – дослідження

Тиждень локдауну у Києві, коли громадський транспорт трансформувався в спеціальний, та пов'язана з цим втрата часу в дорогах коштувала киянам 3 млн доларів.

Про це свідчать результати дослідження компанії "А+С Україна".

"Якщо спробувати визначити ціну рішення про локдаун із закриттям громадського транспорту в Києві і порівняти соціально-економічні втрати в робочі дні минулого і позаминулого тижня, то вийде 81,3 млн грн.

Це майже 3 млн доларів збитків за 1 тиждень. Така ціна. Сподіваємося, що вигоди від рішення перевищують витрати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поступово затримка зменшилась до звичних значень - із 58% у понеділок 5 квітня до 42% у п'ятницю 9 квітня.

"42% середньодобової затримки в п'ятницю - це вже майже стільки ж, як у п'ятницю на позаминулому тижні, коли у нас ще був справжній громадський транспорт.

Тобто ще раз: транспортного колапсу про який так багато говорили в ЗМІ і соцмережах - насправді не було", - додали автори дослідження.

"На цьому тижні ми швидше за все будемо спостерігати зміцнення нового статусу-кво. Колапсів, ймовірно, не буде, але до планування своєї мобільності варто підійти відповідально", - йдеться у повідомленні.

Довідка. "А+С Україна" розраховує вартість транспортних втрат за допомогою моделі міської мобільності Києва і сумарних втрат часу за день, які розраховують за допомогою сервісу TomTom.

Кількість втрачених годин множать на вартість однієї години роботи (105 грн для Києва).

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Нагадаємо:

Вранці 5 квітня столиця зупинилась у багатокілометрових заторах після того, як міська влада дозволила користуватись громадським транспортом лише окремим категоріям громадян і лише за наявності спецперепусток.

З 5 квітня у столиці не працюють школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускають тільки за спецперепустками.

Київська міська рада оприлюднила порядок отримання спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті. У Київраді звернули увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.

За словами мера Віталія Кличка, столична влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень у спеціальному режимі.