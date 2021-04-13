В "Енергоатомі" заявили про 23 мільярди заборгованості перед компанією

У НАЕК "Енергоатом" заявили про те, що борги перед компанією зросли до 22,8 мільярда гривень, з яких 7,1 мільярда гривень – борги "ГарПока".

Про це в.о. президента компанії Петро Котін розповів під час пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, загальна заборгованість перед компанією зросла, "досягнувши астрономічних розмірів", до 22,8 млрд грн, з яких 11,6 млрд грн – борг ДП "Енергоринок", 7,1 млрд грн – "ГарПока", 4,1 млрд грн – НЕК "Укренерго".

Котін також зазначив, що "розрахунки "ГарПока" за електроенергію, яку ми відпустили населенню в першому кварталі 2021 року, становлять лише 19%". Віцепрезидент підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" уточнив, що станом на 13 квітня "ГарПок" за ресурс для населення сплатив генкомпанії 800 млн грн за загальної вартості реалізованої електроенергії 2,1 млрд грн.

Нагадуємо:

За підсумками січня-березня 2021 року НАЕК "Енергоатом" очікує отримати 1 млрд грн чистого прибутку.