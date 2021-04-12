"Верес" розмістив акцій на 35 мільйонів гривень

В перший день первинного публічного розміщення акцій рівненський футбольний клуб "Верес" залучив 35,79 млн грн.

Про це свідчать результати торгів на фондовій біржі ПФТС.

Загалом з акціями клубу укладено 10 контрактів.

Нагадаємо, на початку березня власник 73,3% акцій "Вересу" Іван Надєїн оголосив про проведення первинного публічного розміщення акцій клубу на суму 50 млн грн. Відповідно до проспекту емісії, розміщення відбуватиметься з 12 квітня 2021 року по 1 березня 2022 року.

Отримані кошти "Верес" направить на будівництво спортивно-тренувальної бази для команди та на розвиток дитячо-юнацької спортивної школи.

Іван Надєїн обіцяв зберегти за собою контрольний пакет акцій клубу. Для цього він мав придбати акцій мінімум 23,6 млн грн. Хто саме виступив покупцем розміщених 12 квітня акцій фондова біржа не розкриває.

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Економічна правда