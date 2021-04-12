Статки засновників Google перевищили 100 мільярдів доларів

Статки співзасновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна перевищили 100 млрд дол - таким чином вони стали членами ексклюзивного клубу мільярдерів, статки яких оцінюються у понад 100 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що статки Пейджа та Бріна зросли у зв'язку із подорожчанням акцій технологічних компаній.

Таким чином, тепер мільярдерів зі статками понад 100 млрд доларів у світі вісім - сумарно вони мають статки на понад 1 трлн доларів.

Нагадаємо:

У березні статки 90-річного американського інвестора Уоррена Баффета вперше досягли 100 млрд доларів - таким чином він став членом ексклюзивного клубу бізнесменів, чиї статки перевищуюь 100 млрд дол.

Баффет став шостим мільярдером зі статками у 100 млрд доларів - після Джеффа Безоса, Ілона Маска, Білла Гейтса, Бернара Арно та Марка Цукерберга (за даними Bloomberg Billionaires Index).

Економічна правда