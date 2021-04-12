Статки засновників Google перевищили 100 мільярдів доларів
Статки співзасновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна перевищили 100 млрд дол - таким чином вони стали членами ексклюзивного клубу мільярдерів, статки яких оцінюються у понад 100 млрд дол.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що статки Пейджа та Бріна зросли у зв'язку із подорожчанням акцій технологічних компаній.
Таким чином, тепер мільярдерів зі статками понад 100 млрд доларів у світі вісім - сумарно вони мають статки на понад 1 трлн доларів.
Нагадаємо:
У березні статки 90-річного американського інвестора Уоррена Баффета вперше досягли 100 млрд доларів - таким чином він став членом ексклюзивного клубу бізнесменів, чиї статки перевищуюь 100 млрд дол.
Баффет став шостим мільярдером зі статками у 100 млрд доларів - після Джеффа Безоса, Ілона Маска, Білла Гейтса, Бернара Арно та Марка Цукерберга (за даними Bloomberg Billionaires Index).
Економічна правда
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