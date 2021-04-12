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"Доступних кредитів" видали вже понад 32 мільярди

Понеділок, 12 квітня 2021, 14:03
 

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали позик на понад 32 мільярди гривень, з них за тиждень 5 – 9 квітня сума позик становила 1,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Усього від старту програми видали 13 104 кредитів. Із загальної суми 14,4 млрд грн – рефінансування попередніх позик, 4,9 млрд грн спрямовано на капітальні інвестиції та 12 млрд грн – антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. 

За обсягами найбільше видали кредитів у сільському господарстві (53%), торгівлі та виробництві (20%) та промисловій переробці (15%). 

Щодо регіонів найбільше позик видали у Львівській, Харківській та Київській областях.

Минулого (5 – 9 квітня) тижня видали 565 кредитів на суму майже 1,2 млрд грн. Зокрема, 758 млн грн – це антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. Ще 261 млн грн становить рефінанс попередніх позик, а інвестиційних кредитів видали на 132 млн грн. 

Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 29 банками.

Нагадуємо:

За програмою кредитування 5-7-9% уповноважені банки з моменту старту видали кредитів вже на 30,8 мільярда гривень, з них 1,9 мільярда гривень за тиждень 29 березня – 2 квітня.

У Міністерстві фінансів хочуть переглянути програму "Доступних кредитів 5-7-9%" у частині рефінансування старих боргів, адже "держава не повинна кредитувати економіку".

Економічна правда

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